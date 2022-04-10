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الأحد، 10-04-2022 11:33 ص

الصحة توضح آلية الحصول على تأمين صحي عبر برنامج شفاء

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الوكيل الإخباري - أوضحت وزارة الصحة، طريقة الحصول على تأمين صحي مدني عبر (برنامج شفاء) لمرضى السرطان. 

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وقالت الوزارة، اليوم الاحد، إن على المواطن مراجعة إدارة التأمين الصحي في أقرب قسم تأمين تابع لمديرية الصحة في المحافظة التي يقطن بها، ويقدم عدد من الوثائق لإتمام المعاملة. 

وأشارت إلى أن الوثائق المطلوبة هي إثبات شخصية، وصورة شخصية ونتيجة خزعة طبية مثبتة بفحص الانسجة عند تشخيص الحالة المرضية. 

وأكدت الوزارة على أن الرسوم تبلغ دينار واحد، وتكون درجة التأمين الثاثلة، وصالحة لمدة عام واحد قابل للتجديد. 

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