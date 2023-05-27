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السبت، 27-05-2023 11:02 م

الصحة توضح حول أعداد المراجعين لأقسام الإسعاف بسبب الأحوال الجوية

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الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات في وزارة الصحة عماد أبو يقين، السبت، إنه لم تكن هناك زيادة ملحوظة في أعداد المراجعين لأقسام الإسعاف والطوارئ في ظل الأحوال الجوية السائدة والمنخفض الخماسيني الذي يؤثر على الأردن حاليا.

وأوضح أبو يقين في تصريحات صحفية أن أسباب تراجع أعداد المراجعين هو زيادة الوعي لدى المواطنين في آلية التعامل مع هذه الأجواء من ارتداء الكمامة وعدم الخروج إلا للضرورة وإغلاق النوافذ ومداخل الهواء المحملة بالغبار.

وتابع، "كان هناك زيادة طفيفة في أعداد المراجعين في أقسام الإسعاف والطوارئ في مستشفيات الأطفال مثل مستشفى الأميرة رحمة ومستشفى الأطفال في مستشفيات البشير".

وبين أبو يقين أن هذه الزيادة لم تؤثر على النظام الصحي كونها زيادة طفيفة، حيث تم التعامل مع المرضى المراجعين وإعطائهم العلاج الوقائي والآني وتوجيه الأهل لآلية التعامل في مثل هذه الأحوال الجوية.

وأشار أبو يقين إلى أن الحالة الجوية السائدة تشكل عبئا على المرضى ذوي الاختطار العالي وهم مرضى الجهاز التنفسي الذين يعانون من أمراض الربو وانسداد القصبات الهوائية.

ودعا أبو يقين ذوي الاختطار العالي إلى ضرورة ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والوجه بشكل متكرر وعدم التعرض للغبار بشكل مباشر وإغلاق النوافذ والشبابيك واستخدام آليات التبريد المنزلية مثل المروحة أو التكييف.

وحول طبيعة الحالات التي تراجع قسم الإسعاف والطوارئ بين أبو يقين أن المراجعين يكون لديهم تهيج في الجهاز المخاطي الموجود في الجهاز التنفسي والموجود في ملتحمة العين ويعانون من إحمرار وحكة في العينين أو تهيج لأمراض مزمنة مثل السعال المتكرر واحتقان بالأنف أو نوبات الربو المعتادة، وأغلب هذه الحالات يتم علاجها في أقسام الإسعاف والطوارئ وقليل منها ما يستدعي الدخول إلى المستشفى.

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