الصحة توضح حول أية تغييرات على الحظر وعودة المدارس

الوكيل الاخباري -

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اكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا وائل الهياجنة أن الأردن شهد خلال الأسبوع الماضي انخفاضا بعدد الإصابات الإجمالي وانخفاض النسبة الإيجابية إلى ما دون 20% مقارنة مع الأسبوعين السابقين.واشار في تصريحات صحفية أن الحكومة تتطلع إلى ثبات المنحنى الوبائي في الأردن قبل أن تتطلع إلى انخفاضه.وشدد الهياجنة على أننا ما زلنا في مرحلة حذرة، ويجب التعلم من التجارب السابقة، مشيرا إلى أنه ضد أي تغير في الإجراءات المتعلقة بالحظر أو إغلاق القطاعات وعودة المدارس قبل أن يتم التأكد من المحتوى الوبائي.وأكد أن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة ترتبط مع الحالة الوبائية خلال الأسبوعين القادمين.وقال الهياجنة إنه ليس مع إلغاء الحظر في الأردن أو الإغلاقات بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أن الوقت ما زال مبكرا لأي تغيرات في التعامل مع كورونا في الأردن.وبين أن أي تغيير محتمل على الإجراءات الحكومية يجب أن يتأخر بعض الوقت، ويبدأ تنفيذه بالتدرج، ويجب التريث والحذر.