الصحة توضح حول إجراءات جديدة للكشف عن كورونا وإصابات الكوليرا في الأردن

الوكيل الإخباري - قال الأمين العام لوزارة الصحة رائد الشبول، اليوم السبت، إنه لن يتم فرض إجراءات قيود جديدة على القادمين من الصين بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا فيها.

اضافة اعلان



وأوضح الشبول أن لجنة الأوبئة اجتمعت أول أمس الخميس دون اتخاذ القرار بفرض إجراءات جديدة، بهذا الشأن.



وقررت الولايات المتحدة إلى جانب اليابان ودول أوروبية عدة، فرض ضوابط على المسافرين الوافدين من الصين، في ظل إجراءات احتياطية اعتبرها رئيس منظمة الصحة العالمية "مفهومة"، بالنظر إلى نقص المعلومات من بكين بعد رفع القيود المفروضة على مكافحة كورونا.



وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي أعربت، عن اعتقادها بأن فرض فحوص كورونا إلزامية على المسافرين القادمين من الصين "غير مبرر" رغم ازدياد عدد الإصابات في الدولة الآسيوية.



وأعلن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها الجمعة عن 5515 حالة جديدة فقط ووفاة واحدة.



وعن انتشار كورونا محليا، أكد الشبول أن أعداد المصابين بالفيروس قليلة.



وأشار إلى أن 9-10 مصابين موجودون في جميع مستشفيات المملكة، موضحا أن مراكز فحص وإعطاء لقاح كورونا لا تزال تعمل.



وأوضح أن 75% من الفئة المستهدفة تلقوا الجرعتين.



وكشف أن انتشار الفيروسات في فصلي الخريف والشتاء يزداد، مبينا أن الإصابة بها ضمن معدلاتها العامة.



من جهة أخرى أكد عدم وجود إصابات بالكوليرا.

المملكة