الصحة توضح حول إعطاء الجرعة المعززة الثالثة في الاردن

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي انه فيما يتعلق بإعطاء الجرعة المعززة الثالثة فقد تم اقرارها للأشخاص ذوي المناعة المنخفضة، حيث تم تحديد الأمراض التي يستوجب إعطاء الجرعة الثالثة لهم وهي السرطان وزراعة الأعضاء والخلايا ومرضى الإيدز وغسيل الكلى والتصلب اللويحي وغيرها من الأمراض الأخرى.



وقال إن دول العالم تتجه اليوم إلى إعطاء هؤلاء الاشخاص الجرعة المدعمة، وعليه تم في الأردن إقرار إعطاء الجرعة المدعمة من نفس النوع للأشخاص ذوي المناعة المنخفضة، أما إعطائها للأشخاص الآخرين فإنه لم يُقر بعد لكن هناك تفكير في الوزارة باعطاء هذه الجرعة خلال الأشهر المقبلة .

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