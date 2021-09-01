الأربعاء 01-09-2021
الوكيل الاخباري

الملكة رانيا : محبتكم ورسائلكم عندي قد الدنيا

شقيق الخصاونة لـ الوكيل : حسام سقط من مكان مرتفع ولم يشرب الماء لأيام

الحكومة: الانتهاء من بناء 21 مشروعاً مدرسياً و166 قيد التنفيذ

لقاء أردني لبناني سوري مصري في عمّان قريباً

وفيات الأربعاء 1/9/2021

إدارة السير تكشف قيمة مخالفة رمي المهملات من المركبة

الصحة توضح حول اعطاء لقاح كورونا للحوامل

اليرموك: صرف مساعدة مالية شهرية لـ 35 طالبة حتى تخرجهن

أسعار الذهب الأربعاء 1/9/2021

المراكز الصحية التي يتوفر بها لقاح كورونا الأربعاء - أسماء

الأربعاء، 01-09-2021 10:44 ص

الصحة توضح حول اعطاء لقاح كورونا للحوامل

وزارة الصحة 2


الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الاوبئة والأمراض السارية مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي إن مطعوم كورونا آمن بنسبة 100% للحوامل والمرضعات.

اضافة اعلان


وأضاف أن المطاعيم آمنة ولا تؤثر على الجنين خلال فترة الحمل أو الرضاعة.
وأكد أن الكثير من دول العالم تعطي النساء الحوامل والمرضعات المطعوم، وفقا لبرنامج صوت حياة.


ولفت إلى النساء الحوامل هنَّ الأكثر حاجة لأخذ المطعوم، لأنهنَّ أكثر عرضة للإصابة بكورونا ودخول المستشفى، والوفاة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
a3e9b9a7-9fd4-4b3d-b0b4-2792d12def95

شقيق الخصاونة لـ الوكيل : حسام سقط من مكان مرتفع ولم يشرب الماء لأيام

وزارة الأشغال

الحكومة: الانتهاء من بناء 21 مشروعاً مدرسياً و166 قيد التنفيذ

السارية

لقاء أردني لبناني سوري مصري في عمّان قريباً

820212491815558788942

إدارة السير تكشف قيمة مخالفة رمي المهملات من المركبة

bawabeh

اليرموك: صرف مساعدة مالية شهرية لـ 35 طالبة حتى تخرجهن

الوكيل لقاح

المراكز الصحية التي يتوفر بها لقاح كورونا الأربعاء - أسماء

أخبار متعلقة
820212171325646243610

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

820213184924950869790

الصحة : الوضع الوبائي يشهد ارتفاعا ولا توصيات جديدة بشأن حظر التجول

كورونا 2

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

7202130145910838551130

الصحة : لا توصيات بالحظر الشامل أو تمديد ساعات الحظر

مستشفى1

11 وفاة و 990 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

الصحة

الصحة تؤكد استمرارية مجانية لقاح كورونا في المملكة