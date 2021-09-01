الصحة توضح حول اعطاء لقاح كورونا للحوامل

الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الاوبئة والأمراض السارية مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي إن مطعوم كورونا آمن بنسبة 100% للحوامل والمرضعات.



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وأضاف أن المطاعيم آمنة ولا تؤثر على الجنين خلال فترة الحمل أو الرضاعة.

وأكد أن الكثير من دول العالم تعطي النساء الحوامل والمرضعات المطعوم، وفقا لبرنامج صوت حياة.



ولفت إلى النساء الحوامل هنَّ الأكثر حاجة لأخذ المطعوم، لأنهنَّ أكثر عرضة للإصابة بكورونا ودخول المستشفى، والوفاة.

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