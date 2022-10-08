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السبت، 08-10-2022 04:43 م

الصحة توضح حول التنسيب بقبول ابنين لاحد اطبائها لدراسة الطب في اليرموك

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الوكيل الاخباري - أوضحت وزارة الصحة في بيان لها اليوم السبت حول ما تم تداوله بخصوص التنسيب لجامعة اليرموك لقبول اثنين من ابناء احد أطبائها لدراسة تخصص الطب في الجامعة.

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وبينت أنه وبموجب اتفاقية التعليم والتدريب الموقعة بين وزارة الصحة وجامعة اليرموك يتم منح 3 مقاعد طب سنويا فقط في هذه الجامعة لأبناء أطباء وزارة الصحة المشاركين في تدريب طلبة كلية الطب في جامعة اليرموك، وبناء على ذلك قامت الوزارة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٢ بالتعميم على الإدارات لديها للتعميم على أطباء الوزارة المشاركين في تدريب وتعليم طلبة كلية الطب بجامعة اليرموك بتوفر هذه المقاعد الثلاثة هذا العام على هؤلاء الأطباء، حيث لم يتقدم أحد منهم للمنافسة على هذه المقاعد باستثناء تقدم طبيب واحد لاثنين من ابنائه الحاصلين على معدل في الثانوية العامة يتفق وأسس القبول المعتمدة من قبل التعليم العالي لدراسة الطب في الأردن.


وبناء عليه قامت الوزارة بالتنسيب لجامعة اليرموك بقبول هذين الطالبين وفقا للاتفاقية الموقعة، لافتة أن قرار قبولهم يرجع للجامعة وليس للوزارة.

 

واهابت الوزارة في بيانها ضرورة توخي الدقة قبل نشر أو تداول الاخبار المتعلقة بالوزارة واستقاء المعلومات الصحيحة من مصدرها الرسمي.



 




 

 


 

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