السبت 06-11-2021
الوكيل الاخباري

مجلس الأمن يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في أثيوبيا

أردني يقتل بنغالي خلال مشاجرة في الكويت

مصر: كشف اثري جديد يعود الى 380-363 قبل الميلاد

بعثة يونامي بالعراق تعرب عن أسفها لأعمال العنف ببغداد

الرئيس العراقي يدعو المتظاهرين للتهدئة بعد سقوط قتلى وجرحى

الصحة توضح حول العثور على أنابيب فحوصات مخبرية ملقاة بالطريق

البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في مدينة جازان السعودية

مفتي المملكة يعلن غداً غرة شهر ربيع الثاني

بريطانيا تسجل 293 وفاة 34029 اصابة بفيروس كورونا

اشتية يدين قتل جيش الاحتلال طفلا فلسطينيا

الجمعة، 05-11-2021 09:58 م

الصحة توضح حول العثور على أنابيب فحوصات مخبرية ملقاة بالطريق

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي إن الوزارة رصدت الصور والفيديو المنشور على إحدى وسائل الاعلام حول وجود عشرات العينات من فحوص كورونا (PCR) ملقاة على الطريق بمنطقة بدر الجديدة، والتي تم توثيقها من قبل أحد المواطنين في مقطع الفيديو المذكور خلال تواجده بالمنطقة.

وأضاف البلبيسي في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) مساء اليوم، انه على إثر ذلك قامت الوزارة وعلى الفور بإرسال فريق مختص إلى الموقع الذي وُجِدَت به تلك العينات للوقوف على حقيقة الموضوع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، حيث تبين أنّ تلك العينات ليست عينات فحوصات كورونا، كما تم تداوله، وانما تبين أنها انابيب فحوصات مخبرية من نوع آخر تعود بناء على المعلومات الأولية المتوفرة من الموقع لجهة طبية في القطاع الخاص.

اضافة اعلان

 

وأوضح أنه وعلى الفور جرى التحفظ على هذه العينات من قبل الأجهزة الأمنية للتحري اللازم وأخذ البصمات، والتحقق من مصدر العينات ومن ألقاها، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ضمن التشريعات المعمول بها لضمان عدم تكرار هذه المخالفات حفاظاً على سلامة المواطن والبيئة المحيطة. 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ف

مفتي المملكة يعلن غداً غرة شهر ربيع الثاني

8202191914276545277

إقليم البترا يستقبل نواب ملتقى البرلمانيات

كورونا 6

ارتفاع إصابات كورونا في اربد

920212517058376334786

أشخاص ينتحلون صفات موظفين بالسفارة العراقية ويمارسون الإحتيال

1

ولي عهد أبوظبي يزور الجناح الأردني في إكسبو 2020

1120214163740786779260

ورشة تدريبية لجمعيات تعاونية حديثة التأسيس في إقليم الجنوب

أخبار متعلقة
9202122144010783374366

وزير الصحة: ثلث الإصابات المسجلة بالفيروس أعمارهم بين 10-17 عاما منذ 15 آب

10202112125811511069268

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم الجمعة

102021722339442021581

مصدر ينفي صرف 1500 دولار شهريًا لمدة 3 اشهر للمواطنين لتجاوز جائحة كورونا

مدرسة

الحكومة توضح حول إشاعات عودة التعليم عن بعد

8202131173152914949616

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

8202116173457103109769

الحكومة تكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا بالاردن