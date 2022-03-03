الصحة توضح حول اللغط المتداول بابتعاث طبيبة لدراسة "الجلدية" في الخدمات الطبية الملكية - تفاصيل

الوكيل الاخباري - نفت وزارة الصحة وجود مخالفة في ابتعاث احدى الطبيبات الى الخدمات الطبية الملكية لدراسة تخصص الجلدية، مؤكدة أن ذلك يتفق مع سياستها المطبقة منذ العام 2020.

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وأكدت وزارة الصحة لـ "الوكيل الاخباري" أنّ قرار الابتعاث مبني على اجتياز امتحان المؤسسة المُبتعث إليها، مشيرةً أنّ إيفاد إحدى طبيباتها للتخصص في قسم الجلدية في الخدمات الطبية الملكية يتفق مع سياستها للابتعاث والايفاد المطبقة منذ عام 2020.



ونفت الوزارة في بيان لها ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي حول وجود مخالفة في ابتعاث الوزارة لإحدى الطبيبات الى احد برامج الإقامة في الخدمات الطبية الملكية لدراسة تخصص الجلدية، لافتة إلى أن الموافقة على ابتعاثها كانت مبنية على احضار الطبيبة لموافقة الخدمات الطبية واجتيازها لامتحان الإقامة لديهم.



وأشارت إلى أنّ الطبيبة المقبولة من قبل الخدمات الطبية الملكية كانت قد تقدمت لامتحان الخدمات الطبية لتخصص الجلدية بتاريخ 21/11/2021 وصدر قرار اللجنة الفنية في الخدمات الطبية بتاريخ 2/12/2021 بالموافقة على قبولها للتدريب كمقيمة سنة أولى في اختصاص الباطنية العامة من ضمن اختصاص الجلدية والتناسلية بمدينة الحسين الطبية وتم الحاقها بتاريخ 13/2/2022، وذلك قبل تاريخ المقابلات التي أجرتها الوزارة لتوزيع الاختصاصات.



وأكدت الوزارة أنّها تقوم بابتعاث أي طبيب من أطبائها يتمكن من الحصول على قبول في أي برنامج إقامة أو اختصاصات فرعية داخل مستشفيات الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية واجتياز الامتحان الذي تجريه هذه المستشفيات، ولا دور لامتحان وزارة الصحة في القبول.



وأشارت إلى أنها تقوم كل سنة بالحاق وابتعاث الأطباء في بعض الاختصاصات كالجلدية واختصاصات الأسنان والمختبرات داخل هذه المستشفيات، حيث تم الحاق عدد من الأطباء السنة الماضية وهذه السنة.



وأوضحت الوزارة أنّ الحاق الأطباء وابتعاثهم خارج الوزارة يخضع لمعايير وشروط أبرزها توفر المخصصات المرصودة ضمن موازنة الابتعاث السنوية للوزارة واجتياز الامتحان الذي تعقده الجهة التي يتم الابتعاث اليها وليس وزارة الصحة.



