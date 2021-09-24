الصحة توضح حول امكانية العودة إلى الاجراءات التقييدية

الوكيل الاخباري - اكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي أن الوزارة ستتسلّم في الأول من تشرين أول القادم كميات من مطعوم الانفلونزا الموسمية، وسيتم اعطاؤها مجانا للراغبين بذلك، فيما الأولوية هي لـ (الكوادر الصحية، كبار السن، المصابين بأمراض مزمنة، والمصابين بأمراض نقص المناعة)، داعيا الأشخاص الراغبين بأخذ المطعوم إلى الفصل بينها أسبوعا على الأقل.



وحول امكانية العودة إلى الاجراءات التقييدية، قال البلبيسي إن كلّ مرحلة من الانفتاح مرتبطة بمؤشرات، والأهم هي مؤشرات استيعاب المستشفيات، مشيرا إلى أن التعليم في المدارس مستمرّ منذ شهر ونصف، والوضع مازال مسيطرا عليه.

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