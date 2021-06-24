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الخميس، 24-06-2021 11:52 م

الصحة توضح حول خلط نوعين من لقاح كورونا في الأردن

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 الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، إن الحديث عن خلط نوعين من اللقاح الواقي من فيروس كورونا في الأردن أمر مبكر، إذ إنه قيد الدراسة والبحث.اضافة اعلان


وأوضح في تصريحات لقناة "المملكة" الخميس، أن دراسات تجرى في الأردن بشأن خلط نوعين من اللقاحات، قائلاً "لم يتخذ قرار ومن المبكر الحديث عن الخلط وهي قيد الدراسة والبحث".

ويُمكن خلط نوعين في حال "توفر نوع أكثر من الآخر أو عند حدوث حساسية من النوع الأول".

وجدد البلبيسي الإشارة إلى استقرار الوضع الوبائي، لكنه قال إن معدل انتشار الفيروس "بدأ قليلا بالارتفاع في الأيام القليلة الماضية"، مؤكدا على ضرورة الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية والإقبال على تلقي اللقاح.

 




 

 


 

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