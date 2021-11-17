الأربعاء 17-11-2021
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الأربعاء، 17-11-2021 07:04 م

الصحة توضح حول سبب ارتفاع اصابات كورونا

كورونا 5


الوكيل الاخباري - استعرض أمين عام وزارة الصحة، الدكتور عادل البلبيسي، الوضع الوبائي في الأردن؛ حيث أن المنحنى الوبائي بارتفاع، وسبب زيادة حالات أول أمس زيادة عدد الفحوصات، وبالتالي ارتفاع عدد الحالات المسجلة.

وأضاف أن 30 بالمئة من الحالات تتراوح أعمارهم بين 10 – 17 سنة، مؤكدا أن غالبية الوفيات هم ممن تجاوزت أعمارهم الـ 65 عاما، وفي هذه الجزئية، أوضح أن الوفيات هنا تنقسم إلى وفيات كورونا، ووفيات مضاعفات كورونا.

وأشار البلبيسي إلى أن محافظة إربد سجلت الثلاثاء أعلى نسبة إصابات، بسبب فتح حدود جابر، والتوسع في إقامة التجمعات بنسبة 10.8 بالمئة من إجمالي نسبة الحالات المسجلة.

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