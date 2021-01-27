الصحة توضح حول ظهور أعراض لقاح فيروس كورونا بالاردن

الوكيل الاخباري -

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قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة وائل الهياجنة، إنه سيتم البدء بإعطاء الجرعة الثانية لمطاعيم كورونا يوم الخميس، الموافق 4 شباط المقبل.وأكد الهياجنة في مؤتمر صحفي مشترك مساء اليوم الأربعاء، أن الوزارة حرصت على حفظ الجرعة الثانية من اللقاحات.وأكد الهياجنة أن هناك مراجعة يومية لكل ما قد يصنف “عارضا جانبيا خطيرا للقاحات”، واتخاذ إجراءات بوجود خبراء لمناقشة هذه الأعراض.وبين الهياجنة أن جميع الأعراض التي ظهرت بعد التطعيم ليست خطيرة، مشيرا إلى أن 1% من متلقي لقاح فايزر أصيبوا بضيق تنفس ولم يتم ادخالهم للمستشفيات.وقال الهياجنة إن نحو 74% ممن تلقوا اللقاحات، أخذوا لقاح سينوفارم الصيني وذلك استنادا للكميات الموجودة.وأوضح الهياجنة أن نسب الالتزام بأخذ اللقاح لمن وصلهم الرسائل تتزايد.