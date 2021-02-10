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الأربعاء، 10-02-2021 02:03 م

الصحة توضح علاقة مطاعيم كورونا بحملة التطعيم السنوي لطلبة المدارس

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الوكيل الاخباري - جددت وزارة الصحة التأكيد على ان المطاعيم التي بدأت باعطائها اليوم الاربعاء، لطلبة الصفين الاول والعاشر الاساسيين في مدارس المملكة ليس لها علاقة بلقاحات كورونا.

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وقال مساعد أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الاولية الدكتور غازي شركس، لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، اليوم الاربعاء، ان هذه المطاعيم، مخصصة ضمن البرنامج الوطني للمطاعيم المعمول به في المملكة منذ سنوات، ضد امراض الدفتيريا، والكزاز، وشلل الاطفال لطلبة الصف الاول، والكزاز والدفتيريا لطلبة الصف العاشر، وتعطى للطلبة في هذين الصفين منذ عام 1975، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

 

وبدأت وزارة الصحة اليوم، اعطاء المطاعيم، واجراء الكشف الطبي الشامل للطلبة من خلال فحص الفم والاسنان، استكمالا لحملة التطعيم ضد امراض الطفولة، والتي تنفذ مع بداية كل عام دراسي، وتم تاخيرها هذا العام بسبب تعليق دوام المدارس.


ودعا شركس المواطنين الى عدم الخلط بين اللقاح المخصص لمكافحة فيروس كورونا، واللقاحات الأخرى، مبينا ان الوزارة لم تشمل من هم تحت سن 18 عاما بالتطعيم ضد كورونا.


وقال ان الشركات العالمية المصنعة للقاحات كورونا، لم تجر أي دراسة على اعطاء المطاعيم لهذه الفئة، ولم يتم حتى الان اجازة استخدامها في أي من دول العالم.


وقال ان الاردن حقق من خلال برنامج التطعيم الوطني نجاحات كبيرة، تمثلت في خفض معدلات الوفيات بسبب أمراض الطفولة المختلفة.


-- (بترا)

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