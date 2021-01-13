الصحة توضح للوكيل تفاصيل تخزين وتوزيع لقاحات كورونا

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال رئيس قسم الامصال والمطاعيم في وزارة الصحة الدكتور مصطفى الكراسنة في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان لقاحات كورونا متوفرة بالكميات المناسبة للمواطنين .

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واكد الدكتور الكراسنة ان لقاحات كورونا يتم حفظها في الاماكن المخصصة ضمن الشروط العالمية وضمن مراقبة مباشرة من قبل موظفين مختصين ومراقبة الكترونية عن بُعد .

ولفت الكراسنة الى انه تم توزيع كميات من اللقاح الصيني ولقاح فايزر على 29 مركزا للتلقيح امس مشيرا الى ان طريقة النقل والتخزين محكمة بعناية وتتم تحت اشراف مختصين .



