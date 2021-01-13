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الأربعاء، 13-01-2021 08:39 ص

الصحة توضح للوكيل تفاصيل تخزين وتوزيع لقاحات كورونا

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال رئيس قسم الامصال والمطاعيم في وزارة الصحة الدكتور مصطفى الكراسنة في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان لقاحات كورونا متوفرة بالكميات المناسبة للمواطنين .

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واكد الدكتور الكراسنة ان لقاحات كورونا يتم حفظها في الاماكن المخصصة ضمن الشروط العالمية وضمن مراقبة مباشرة من قبل موظفين مختصين ومراقبة الكترونية عن بُعد .

 

ولفت الكراسنة الى انه تم توزيع كميات من اللقاح الصيني ولقاح فايزر على 29 مركزا للتلقيح امس مشيرا الى ان طريقة النقل والتخزين محكمة بعناية وتتم تحت اشراف مختصين . 

 

 


 




 

 


 

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