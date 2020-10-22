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الخميس، 22-10-2020 03:34 م

الصحة توضح من يتوجب عليهم إجراء فحص كورونا من المخالطين

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الوكيل الإخباري- اوضحت وزارة الصحة ان الاشخاص المخالطين للمصابين الذين يستدعي فحص كورونا لهم، هم من يسكن او يعمل مع الشخص المصاب في نفس المكان او من هو على تواصل مع الشخص المصاب بشكل مباشر كالمصافحة والملامسة وغيرها او التواصل مع المصاب بمسافة اقل من مترين.

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وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة عمار السويطي إن الحملة التوعوية التي تقوم بها المديرية لنشر التوعية للمواطنين، تهدف الى توعية المواطنين الى التقيد باجراءات السلامة العامة، للحد من انتشار الفيروس إلى جانب الدور الإعلامي من خلال اللقاءات الصحفية التي يقوم بها المعنيون والمختصون عبر وسائل الإعلام المختلفة لايصال المعلومة الدقيقة والشفافة.


وطالبت الوزارة، المصابين والمخالطين بعزل وحجر انفسهم واتباع تعليمات الوقاية والسلامة العامة حتى وان لم تظهر اعراض مباشرة عليهم، مبينة ان العزل المنزلي يعد من أهم الاستراتيجيات المستخدمة للحد من حركة المصابين المشتبه بهم وذلك لمكافحة ومنع انتشار العدوى.


ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالتباعد الجسدي وعدم التجمع وحضور المناسبات ولبس الكمامة واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر واستعمال وسائل الوقاية المختلفة عند التعامل وخاصة عمليات البيع والشراء.

 

 


 




 

 


 

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