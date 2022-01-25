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الثلاثاء، 25-01-2022 08:47 م

​ الصحة توعز لمدراء المستشفيات بإجراءات جديدة للتعامل مع كورونا ​

وزارة الصحة




الوكيل الاخباري - أوعزت وزارة الصحة إلى مدراء المستشفيات ومدراء مديريات الصحة في المحافظات، بمنع الزيارات في المستشفيات، وفي الحالات الاستثنائية يسمح بالزيارة لمن تلقى الجرعات الثلاث أو جرعتي المطعوم وفحص (بي سي آر) سلبي قبل 24 ساعة، وذلك في ظل انتشار وارتفاع إصابات فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة في تعميم اليوم الثلاثاء، ضرورة التقيد بفرض الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وعمل جولات ميدانية لمراقبة الالتزام على مدار الساعة.

وأوعزت الوزارة بالتعامل مع الحالات الطبية الطارئة التي يتم اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا في ذات الموقع، وعدم تحويلها إلى المستشفيات المخصصة للتعامل مع كورونا (الميدانية، والمتعاقد معها) إلا بعد استقرار الحالات.

ودعت مدراء المستشفيات إلى إغلاق صالات الطعام (الكافتيريا) والاستعاضة عنها بتوزيع الطعام عن طريق حافظات الطعام، ومنع إدخال المرافقين للطوارئ، وفي الحالات الاستثنائية يرافق المريض شخص واحد تلقى جرعات المطعوم الثلاث، أو جرعتين وإخضاعه لفحص (بي سي آر) سريع في الطوارئ.

ولفتت إلى أن الحالات المرضية التي تحتاج إلى مرافق طبي، يجب أن يكون ممن تلقى الجرعة الثالثة أو جرعتين ويحمل فحص (بي سي آر) سلبي لأخر 24 ساعة.

كما شددت على ضرورة التأكد من مراجعي العيادات الخارجية والمراكز الصحية بأن يكون المراجع ممن تلقى الجرعة المعززة، أو جرعتين ويحمل فحص (بي سي آر) سلبي لأخر 24.

وطالبت الوزارة من المستشفيات تحديد كادر طبي لغايات إجراء فحوصات كورونا، باشراف مباشر من قبل الإدارات، وإلغاء جميع اشكال الاجتماعات الوجاهية والاستعاضة عنها بالاجتماعات عن بعد. ودعت الوزارة الكوادر الصحية على تلقي الجرعة الثالثة، للحفاظ على صحتهم ورفع المناعة ضد فيروس كورونا.

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