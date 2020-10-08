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الخميس، 08-10-2020 12:01 ص

الصحة: توفير 230 ألف جرعة من مطعوم الانفلونزا الموسمية

وزارة الصحة 2)


الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة في الحكومة المستقيلة الدكتور سعد جابر، إن الوزارة تعاقدت على 600 ألف جرعة من مطعوم الانفلونزا الموسمية، بدأ توريد نحو ثلثها إلى المملكة من السوق العالمية.

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وأضاف الدكتور جابر، أن الوزارة في السنوات السابقة كانت تتعاقد على نحو 100 ألف جرعة، تخصصها للكوادر الصحية العاملة في مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية والمستشفيات التعليمية بالجامعات، وبسبب تداعيات جائحة كورونا، عملت الوزارة على تعميم هذه الجرعات على كافة الكوادر العاملة في هذه المؤسسات.


وأكد أن زيادة الطلب عالمياً على مطعوم الانفلونزا الموسمية، أدى إلى الموافقة على توريد 230 ألف جرعة إلى المملكة من خلال العطاءات الرسمية التي طرحتها الوزارة، موضحاً أن هذه المطاعيم، سيتم توزيعها على كافة الكوادر الطبية بما فيها رجال الإسعاف من الدفاع المدني، فيما سيتم توزيع الجزء المتبقي على كبار السن، مع إعطاء الأولوية للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمة.


وجدد الدكتور جابر التأكيد على أن وزارة الصحة تستورد هذه المطاعيم لحسابها الخاص من خلال العطاءات، إلى جانب ما يستورده القطاع الخاص سنوياً من هذا المطاعيم.


وأكد أن اللجنة الوطنية للمطاعيم، بدأت بتوزيع الشحنة الأولى من الجرعات والبالغ عددها 70 ألفاً على المراكز الصحية ورجال الإسعاف في الدفاع المدني، مشدداً على أن هذا نهج الوزارة منذ سنوات طويلة. 

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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