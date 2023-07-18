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الثلاثاء، 18-07-2023 01:00 م

الصحة توقع مذكرة تعاون في مجال البحث السريري مع مركز أكديما

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الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الصحة، الثلاثاء، مذكرة تعاون مع مركز أكديما للتكافؤ الحيوي والدراسات الصيدلانية التابع للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) لغايات تنظيم البحث السريري واستقطاب الدراسات البحثية محلياً وعالمياً وتدريب الكوادر صحية لتمكينها من الانخراط في الدراسات السريرية بكفاءة عالية.

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ووقع المذكرة وزير الصحة فراس الهواري والمديرة التنفيذية لمركز أكديما رباب تـيم، حيث يُعد مركز أكديما من المراكز المتخصصة والمعتمدة على المستوى المحلي والدولي لإجراء الدراسات السريرية وفقًا لأعلى معايير الجودة المتبعة لإجراء الدراسات السريرية في الدول المتقدمة.


وأشار الهواري إلى أهمية هذا التعاون في إتاحة فرص علاجية لم تكن متاحة لبعض الأمراض، موضحاً أنّ وزارة الصحة وبموجب مذكرة التعاون الموقعة ستقوم بإنشاء وحدة متخصصة للدراسات السريرية والبحث الطبي بالتعاون مع مركز أكديما يتم من خلالها تمكين المرضى من الاستفادة من علاجات نوعية متخصصة وحديثة لبعض الأمراض النادرة والمستعصية والمزمنة والتي لم تعد العلاجات المعتمدة ناجعة في علاجها.


ولفت إلى أنّ هذا التعاون سيعمل على تعزيز اثراء خبرات الكوادر الصحية وترسيخ مفهوم البحث العلمي لديهم ومواكبة عمل المؤسسات العالمية في هذا المجال ودمجه مع الممارسة المهنية.


وبين أنّ الأردن لديه البيئة المناسبة والخصبة والبنية التحتية اللازمة لاستقطاب الدراسات البحثية ضمن أرقى المستويات، كما أنه يعتبر من البلدان السباقة في البحث العلمي والدراسات السريرية التي يجريها على المستوى العالمي والتي من أبرزها دراسات التكافؤ الحيوي، حيث تم استحداث قانون لهذه الغاية في العام 2003.


ويأتي هذا التعاون، بحسب الهواري، تجسيداً لرؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية وزارة الصحة في مجال تطوير الكفاءات والخبرات لتكون نواة لنشر مفاهيم البحث العلمي والطبي وتطبيقاته للقطاع الصحي الأردني وتعميم التجربة اقليمياً.

 




 

 


 

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