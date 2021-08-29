الصحة : جاهزون لفتح القطاعات والوضع الوبائي مطمئن

الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، أن الأردن جاهز لفتح القطاعات والغاء كافة اشكال الحظر في الاول من ايلول، مشيرا الى انه بالنظر الى المؤشرات الوبائية الاسابيع الوبائية الاخيرة سارت بذات النمط، إضافة الى نسبة الايجابية بقيت اقل من 4%.



ولفت البلبيسي ، أن الوضع الوبائي في المملكة مطمئن لكن هذا الاطمئنان بحاجة الى عناصر تدعمه، وهي التزام المواطن بالاجراءات مؤكدا أن المواطن الأردني غير ملتزم.



وأضاف أن وضعنا فريد في العالم "والكل يحسدنا على هذا الوضع".



وطمأن البلبيسي الأردنيين ، منوها أن نسبة التطعيم في الأردن جيدة حيث بلغت 55% لمتلقي الجرعة الواحدة من الفئة المستهدفة، و45% للجرعتين.



وعن اعطاء الجرعة الثالثة قال البلبيسي إن الصحة اقرتها للاشخاص ذوي المناعة المتدنية مثل مرضى السرطان ومرضى زراعة الاعضاء والخلايا وغسيل الكلى وكافة الامراض التي تؤدي الى نقص المناعة.



وأكد أنه خلال الاسبوع القادم سيتم تحديد المراكز التي تعطي الجرعة الثالثة لفئات معينة.



أما عن بقية افراد المجتمع اشار إلى أن الوزارة تدرس اعطاء الجرعة الثالثة للجميع لكنها تنتظر نتائج الدراسات العلمية لإعطاء الجرعة الثالثة ام لا.





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