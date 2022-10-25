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الثلاثاء، 25-10-2022 09:26 ص

الصحة: جمع عينات من مياه الصرف الصحي داخل المخيمات لرصد الكوليرا

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الوكيل الإخباري - قال مدير صحة العاصمة الدكتور نايف الزبن إن فريق الرقابة في قسم البيئة والغذاء تابع بؤر الكوليرا، حيث تم تشكيل فرق لجمع العينات من مياه الصرف الصحي داخل المخيمات والتحري عن الجرثومة.

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ولفت الزبن، وفقا ليومية الغد، إلى أن الفرق كشفت على صهاريج المياه التي تزود المواطنين بالمياه الصالحة للشرب ومتابعة الشكاوى المقدمة من مواطنين بخصوص المكاره الصحية.


وبيّن أنه تم جمع عينات من مياه من المصادر العامة والخاصة والشبكات العامة والخزانات لغايات الفحص الجرثومي، حيث بلغت 5918 عينة، وتم جمع عينات من محطات تحلية المياه ومصانع المياه لغايات الفحص الجرثومي والتي بلغت 13597 عينة، والفطريات 1138 عينة، والفحص الكيماوي 1700 عينة، إضافة الى الكشف على جميع المستشفيات الحكومية والخاصة.


وكشف الزبن عن إغلاق 193 منشأة بين محطات ومصانع مياه، ومن بينها 15 مسبحا، فيما بلغ عدد المخالفات المحررة لها 170 مخالفة.


وأشار إلى أن فرق المديرية وجهت مخالفات لـ 102 مدرسة حكومية، و29 مدرسة خاصة، و24 مسبحا مدرسيا مخالفا، و153 حضانة خاصة و19 دار إيواء.


وأكد الزبن أنه تستمر عملية الكشف لتشمل جميع مدارس محافظة العاصمة البالغ عددها 800 مدرسة للوقوف على اوضاعها الصحية والتأكد من مدى تقيدها بشروط وتعليمات الصحة المدرسية.

 




 

 


 

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