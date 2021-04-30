الجمعة 30-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الملازم المجالي يلهب مواقع التواصل الاجتماعي بالاردن

الامير علي ينعى عمه : عندما فقدت والدي كنت انت السند

فيديو صادم من اربد

الضمان: خطة متكاملة تشمل كافة أنحاء المملكة

إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

الصحة : لا يوجد دولة بالعالم بمأمن من أن يدخلها سلالة كورونا الهندية

الصحة : جميع المؤشرات تدل على أن الوضع الوبائي بالأردن جيد

انخفاض اسعار الذهب عالميا

ترجيح عودة الطلبة إلى المدارس بهذا الموعد

الكشف عن سبب التواجد الامني بمنطقة الجويدة

الجمعة، 30-04-2021 08:58 م

الصحة : جميع المؤشرات تدل على أن الوضع الوبائي بالأردن جيد

420212882431135280860



الوكيل الاخباري - قال الدكتور عادل البلبيسي، أمينُ عامِ وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية مسؤول ملف كورونا، إن الأردن سجل انخفاضا واضحا بأعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الأسبوع الوبائي 17.
اضافة اعلان

وأضاف البلبيسي في تصريحات صحفية، الجمعة، أن الأردن سجل خلال الأسبوع 17 الوبائي، 12209 إصابة و322 وفاة، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية إلى 9.9%.

وأكد البلبيسي أن جميع المؤشرات تدل على أن الوضع الوبائي في الأردن جيد، لكن في الوقت ذاته حذر من التراخي وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي بالتزامن مع فتح القطاعات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image608c49edc437b

الامير علي ينعى عمه : عندما فقدت والدي كنت انت السند

main_image608c4407b4ba6

فيديو صادم من اربد

4202125165348115805996

الضمان: خطة متكاملة تشمل كافة أنحاء المملكة

4202129174959881806203

إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

4202126164924522472206

الصحة : لا يوجد دولة بالعالم بمأمن من أن يدخلها سلالة كورونا الهندية

4202127223133289881986

ترجيح عودة الطلبة إلى المدارس بهذا الموعد

أخبار متعلقة
وزارة الصحة

جدولة إعطاء المطعوم للكوادر الصحية التي لم تتلق اللقاح

كورونا

40 وفاة و1677 إصابة جديدة بكورونا في المملكة اليوم

الغ

توجـه لتقليص ساعات الحظر الجزئي

رئ

قرارات مصيرية هامة خلال شهر رمضان

3202129195716436085152

لجنة الاوبئة : الحل ليس الحظر

ت

مصدر طبي لـ الوكيل : معالم القرارات الجديدة ستتضح خلال أسبوعين