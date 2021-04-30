الصحة : جميع المؤشرات تدل على أن الوضع الوبائي بالأردن جيد

الوكيل الاخباري -

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قال الدكتور عادل البلبيسي، أمينُ عامِ وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية مسؤول ملف كورونا، إن الأردن سجل انخفاضا واضحا بأعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الأسبوع الوبائي 17.وأضاف البلبيسي في تصريحات صحفية، الجمعة، أن الأردن سجل خلال الأسبوع 17 الوبائي، 12209 إصابة و322 وفاة، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الفحوصات الإيجابية إلى 9.9%.وأكد البلبيسي أن جميع المؤشرات تدل على أن الوضع الوبائي في الأردن جيد، لكن في الوقت ذاته حذر من التراخي وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي بالتزامن مع فتح القطاعات.