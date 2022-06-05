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الأحد، 05-06-2022 04:03 م

الصحة: حالتا وفاة وارتفاع إصابات فيروس كورونا 24% خلال أسبوع

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الوكيل الإخباري -  أعلن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، أن الأسبوع الوبائي 22 لعام 2022 والممتد بين 28 أيار إلى 3 حزيران، سجل 334 إصابة بفيروس كورونا، مقارنة مع 269 حالة للأسبوع الوبائي 21، وبارتفاع حوالي 24 بالمئة.

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وبين الدكتور البلبيسي أنه خلال الأسبوع الوبائي 22 سُجل حالتا وفاة.


ولفت إلى أن عدد فحوصات "بي سي آر" التي تم إجراؤها خلال الأسبوع بغت 15071 فحصا، مقارنة مع 15933 فحصا خلال الأسبوع الذي سبقه، وبنسبة انخفاض 5 بالمئة.


وبلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 4 حالات، مقارنة بـ7 حالات خلال الأسبوع رقم 21، وبنسبة انخفاض 43 بالمئة.


كما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 2.2 بالمئة، مقارنة مع 1.7 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي رقم 21، وبارتفاع 29 بالمئة.


وأشار إلى أن عدد الحالات النشطة بلغت 241 حالة، مقارنة مع 184 خلال الأسبوع رقم 21، وبارتفاع حوالي 31 بالمئة.


وحول ملف التطعيم، أوضح البلبيسي أن عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع 22 بلغ للجرعة الأولى 6081 مقارنة مع 5365 في الأسبوع الذي سبقه، و للجرعة الثانية 9465 مقارنة مع 4518، و للجرعة ثالثة 2051 مقارنة مع 1962، و بمجموع 17597 مقارنة مع 11845 خلال الأسبوع رقم 21، وبنسبة ارتفاع حوالي 50 بالمئة.


وبلغ المجموع الكلي للجرعة الأولى 4789940 وبنسبة حوالي 75 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثانية 4512045 و بنسبة 70 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، و للجرعة الثالثة 660428.


وحول تطعيم الفئة العمرية 12-17 سنة، بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 235015 و بنسبة 25 بالمئة، و للجرعة الثانية 193354 وبنسبة 20 بالمئة، أما الفئة العمرية 5 -11 سنة فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 239، والجرعة الثانية 167 شخصا.


 




 

 


 

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