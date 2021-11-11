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الخميس، 11-11-2021 02:02 م

الصحة: خطة أولى للتعامل مع الأمراض المعدية على المعابر الحدودية

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الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة الصحة وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، خطة الاستجابة الأولى لحالات طوارئ الصحة العامة، حسب مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة غازي شركس.

وقال شركس، لـ "المملكة"، إنّ الخطة تشمل 7 معابر حدودية للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا والأمراض المعدية للحد من انتشارها وتناقلها في الأردن.

وأضاف، أنّ الخطة تمت مراجعتها بشكل كامل وأقرها وزير الصحة، مبينا أن أهدافها واضحة وتشمل طرقا واضحة للتعامل مع أي خطر يهدد الصحة العامة من الممكن أن يأتي عن طريق المعابر.

وأوضح، أن الأدوار وزعت على كل مؤسسة معنية حسب اختصاصها.

"خطة الاستجابة أعدت بالتعاون مع الجهات كافة ذات العلاقة في المعابر الحدودية، منها جهاز الأمن العام والمخابرات العامة ودائرة الجمارك والدفاع المدني وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومديريات الصحة الموجودة هناك وكل المديريات الحكومية التي لها علاقة بعمل المعابر" وفقا لشركس.

و "خصصت وزارة الصحة فريقا محوريا ودربته للمشاركة مع مركز الأمراض الأميركي CDC ، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية".

وبين شركس، أن فريق وزارة الصحة سيبدأ تدريب جميع العاملين في المعابر سواء الكوادر الطبية أو غيرها خلال الأسبوعين القادمين وستوزع المهام على جميع الأشخاص كل حسب دوره، بحسب ما صرح شركس.

وأشار، إلى أن خطة الاستجابة الأولى لحالات طوارئ الصحة العامة جهد مشترك بيننا وبين المنظمة الدولية للهجرة بدأ كتقييم مبدئي في آذار/مارس 2020، حيث تم تقييم المعابر وارتأينا أن نطورها لتكون جاهزة بما تحتاجه لمنع دخول الأمراض السارية والأوبئة.

ولفت شركس، إلى أنه تم "عقدت حلقات نقاش وعصف ذهني جمعت كل الجهات المعنية وخرجنا بمسودة للخطة رفعت لجميع الأطراف المشاركة وبالأخص المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات".

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