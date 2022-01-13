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الخميس، 13-01-2022 03:46 م

الصحة: خفض مدة الحجر لمصابي كورونا مبرر علميا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، انه بناء على توصية من اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، تم خفض فترة الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا، للذين لا تظهر عليهم أعراض المرض، من 14 إلى 7 أيام، ومن يعانون من أعراض إلى 10 أيام.

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وحول مبررات القرار، أوضح مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي أن التغيير مبرر علميا، وذلك لأن مدة حضانة متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، المنتشر بنسبة 33 % من الإصابات المسجلة في الاردن ، أقل، ومدة المرض والشفاء أقل من المتحور "دلتا" وتصل إلى 5 أيام. 


وتوقع الدكتور البلبيسي أن يصيب متحور "أوميكرون" سريع الانتشار، أعدادا كبيرة من الناس، ما سيؤثر على الوضع الاقتصادي والتشغيلي، لا سيما أن القرار يعزز استمرار عجلة الحياة الاقتصادية. 


وبين أن عدة دول حول العالم اتخذت قرارات بتخفيض مدة العزل، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية خفضت مدة العزل إلى 5 أيام، وأيضا كندا خفضته لمدة 7 أيام.


وعن تقييم الوضع الوبائي في المملكة، قال البلبيسي إن الإصابات في ازدياد، كما أن هناك زيادة في نسبة الفحوصات الإيجابية جراء انتشار المتحور "أوميكرون". 
وتوقع انخفاض عدد الوفيات في الأسبوع الوبائي الحالي، مقارنة مع الأسبوع الماضي، رغم زيادة عدد الإصابات، مبينا أن وفيات اليوم هي انعكاس لإصابات قبل أسبوعين.


وعن الحالة الصحية لمصابي "أوميكرون"، أوضح أن 3 حالات من المصابين دخلوا إلى المستشفيات، وخرجوا منها بعد شفائهم، مؤكدا ضرورة الالتزام الشخصي بالكشف عن الوضع الصحي، والمحافظة على تطبيق إجراءات الوقاية ولبس الكمامة والتباعد، والإقبال على تلقي المطاعيم، وخاصة الجرعة الثالثة لمن أمضى 3 أشهر على تلقي الجرعة الثانية لرفع المناعة بنسبة تزيد على 80 %.

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