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الخميس، 22-10-2020 10:57 ص

الصحة: دخلنا مرحلة متقدمة من الانتشار المجتمعي للفيروس

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الوكيل الإخباري - أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي شركس، الخميس، إن الأردن دخل في مرحلة متقدمة من الانتشار المجتمعي؛ متوقعا ارتفاع إصابات كورونا اذا لم يتم اتخاذ قرارات مجابهة.

وقال شركس في تصريحات صحفية، إن الحكومة فعلت أمر الدفاع رقم 11 الذي يجبر المواطنين على ارتداء الكمامة، لافتا إلى أن المؤسسات ملزمة بمتابعة موظفيها لاتباع السلامة العامة.

وأضاف، أن اللجنة المعنية بتقييم الوضع الوبائي منبثقة من اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض المعدية تبحث معدلات الاصابات والوفيات في المملكة، لافتا إلى أن لجنة الأوبئة تنبثق عنها عدة لجان.

 




 

 


 

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