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الأحد، 21-11-2021 03:39 م

الصحة: دخول الموجة الثالثة من كورونا يتطلب تلقي المطعوم

كورونا الوكيل


 الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الاوبئة الدكتور عادل البلبيسي، إن الأردن دخل في موجة ثالثة، وذلك بسبب ارتفاع الاصابات التي وصلت نحو 20 ألف اصابة اسبوعيا بارتفاع 5 آلاف اصابة عن الاسبوع الاخير.

وأشار البلبيسي أيضا الى ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية إلى 8 بالمئة، داعيا إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد والاقبال على تلقي المطعوم. 

وأكد الدكتور البلبيسي في تصريحات للتلفزيون الأردني اليوم الأحد، ان القدرة الاستيعابية للمستشفيات المخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا مريحة، لافتا إلى أن نسبة إشغال أسرة العناية الحثيثة وأسرة العزل وأسرة التنفس الصناعي لم تتجاوز 30 بالمئة، إذ يوجد في مستشفيات وزارة الصحة 3500 سرير عزل، و1200 سرير عناية حثيثة، و1000 جهاز تنفس صناعي. 

ولفت إلى ان المطاعيم المضادة لفيروس كورونا متوفرة بكميات كافية وكبيرة، وان الوزارة قادرة على إعطاء 100 الف جرعة يوميا، داعيا المواطنين والمقيمين في المملكة إلى التوجه لتلقي المطاعيم في المراكز المخصصة، مع امكانية اختيار نوع المطعوم، ودون موعد مسبق. 

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