الصحة : دراسة قد تظهر ان فعالية لقاحي فايزر والصيني ذاتها

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، أن نسبة التطعيم في الأردن جيدة حيث بلغت 55% لمتلقي الجرعة الواحدة من الفئة المستهدفة، و45% للجرعتين.



وعن اعطاء الجرعة الثالثة قال البلبيسي إن الصحة اقرتها للاشخاص ذوي المناعة المتدنية مثل مرضى السرطان ومرضى زراعة الاعضاء والخلايا وغسيل الكلى وكافة الامراض التي تؤدي الى نقص المناعة.



وأكد أنه خلال الاسبوع القادم سيتم تحديد المراكز التي تعطي الجرعة الثالثة لذوي الاختطار العالي.



اما عن بقية افراد المجتمع اشار إلى أن الوزارة تدرس اعطاء الجرعة الثالثة للجميع لكنها تنتظر نتائج الدراسات العلمية لاعطاء الجرعة الثالثة ام لا.



وكشف عن دراسة ستصدر نتائجها خلال يومين، قد تظهر ان فعالية لقاحي فايزر والصيني ذاتها او بهامش فارق 2%.

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