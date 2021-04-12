الصحة : رصدنا مؤشرات هامة تدل على عودة الحياة إلى طبيعتها

الوكيل الإخباري - قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الدكتور غازي شركس إن الوضع الوبائي مستقر في المملكة في الفترة الحالية مضيفاً "رصدنا مؤشرات تدل على عودة الحياة إلى طبيعتها قريباً".

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وأكد شركس، الإثنين ،خلال تصريحات صحفية،أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا انخفضت بالتزامن مع انخفاض نسبة الدخول إلى المستشفيات .



و بشأن إشغال أسرة المستشفيات لمصابي كورونا في المملكة بيّن أن النسبة انخفضت حيث وصلت إلى 69 % وكانت قد وصلت النسبة في المملكة سابقاً إلى 80%.



وتابع حول شهر رمضان والأسواق " على المواطنين الالتزام بارتداء الكمامة والقفازات عند شرائهم حاجاتهم" .



