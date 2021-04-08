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الخميس، 08-04-2021 05:32 م

الصحة : رفع عدد متلقي اللقاح بالأردن الأسبوع المقبل

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الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، الخميس، إنّ المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات سيرفع عدد متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من 50-60 ألف شخص يوميا الأسبوع المقبل.
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وأضاف البلبيسي، لـ "المملكة"، أن عملية إعطاء اللقاح تسير "بوتيرة أسرع من قبل"، حيث إن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى وصل إلى 405 آلاف والجرعة الثانية 120 ألفا.

وأشار، إلى أن إدارة الأزمات ترسل حاليا 30 ألف رسالة للأشخاص لتلقي اللقاح.

وبين، أنه سيتم زياردة مواقع وفرق تطعيم إعطاء اللقاح في جميع مناطق المملكة، كما سيكون هناك فرق تجوال، لافتا إلى أنه سيتم إعطاء اللقاح أيضا من خلال السيارات "درايف ثرو".
 
وبين، أن الأردن يتفاوض مع شركة فايزر بطريقتين، لزيادة عدد الجرعات التي تصل أسبوعياً، وتفاوض لزيادة الكمية للوصول إلى 3 ملايين جرعة.

ودعا البلبيسي، الجميع التسجيل عبر المنصة لأخذ اللقاح.

 




 

 


 

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