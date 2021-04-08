الصحة : ساعة الحظر تؤثر تراكميا على الوضع الوبائي

الوكيل الإخباري - أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة ، الدكتور غازي شركس، أن دراسات أجرتها وزارة الصحة أثبتت فاعلية الإجراءات الحكومية في مواجهة الموجة الحالية لفيروس كورونا.
ولفت شركس ، اليوم الخميس ، خلال تصريحات صحافية ، أن حظر يوم الجمعة وزيادة ساعات الحظر الليلي، ساهما في تسطيح المنحنى الوبائي وفقاً للإحصائيات المسجلة.
وبيّن ، أن الساعة والساعتين في الحظر الجزئي الليلي، تؤثر على الوضع الوبائي بشكل تراكمي.
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