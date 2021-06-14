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الإثنين، 14-06-2021 10:40 ص

الصحة: سنتخذ إجراءات جديدة للمحافظة على الوضع الوبائي الحالي

الوكيل لقاح


الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إن عدد المواطنين الذين تخلفوا عن الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ نحو 200 ألف.

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وطالب البلبيسي، خلال تصريحات صحفية، كل من يصله موعد الجرعة الأولى التوجه الفوري إلى مركز التطعيم، مؤكدا أنه في حال عدم أخذ المطعوم سيعاد برمجة إعطاء اللقاح بعد مدة زمنية.


وبين أن نسبة قليلة تخلفت عن الجرعة الثانية للمطعوم، لافتا إلى أن 98 بالمئة من الذين تلقوا الجرعة الأولى يحضرون لأخذ الجرعة الثانية.


وأشار إلى أنه في حال تخلف الشخص عن الجرعة الثانية، فسيكون عليه الذهاب إلى نفس مركز التطعيم تلقى فيه الجرعة الأولى.


وعن تطعيم الفئة العمرية التي تقل عن 18 عاما، قال إن الوزارة تمنح اللقاح لطلبة الثانوية العامة في حال رغبتهم بالدراسة في الخارج للتسهيل على هذه الفئة، مضيفا أن الهدف الحالي لدى الوزارة تطعيم الأشخاص فوق 18 عاما ويتبعه أولويات لمن يقل عمره عن 18 سنة.


وأشار إلى أن الوضع الوبائي مطمئن خلال الآونة الأخيرة؛ إذ أن أعداد الحالات ونسب الفحوصات الإيجابية محدودة خلال 3 الأسابيع الماضية، لافتا إلى أن ذلك مدعاة إلى اتخاذ إجراءات جديدة للمحافظة على الوضع الوبائي.


وأوضح أن الفيروس يبحث دوما عن طرق للدخول مرة أخرى للمواطنين، وبالتالي العودة إلى المربع وزيادة أعداد الإصابات، داعيا المواطنين إلى ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لعدم العودة إلى أي نوع من أنواع الحظر.


وبين أن الوزارة لاحظت خلال الفترة الماضية تهاون كبير من قبل المواطنين في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي


 




 

 


 

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