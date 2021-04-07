الصحة : صيف آمن من خلال الحصول على أكبر عدد من المطاعيم

الوكيل الإخباري - أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، غازي شركس، أن الوزارة تعمل على استقدام أكبر عدد من المطاعيم المضادة لفيروس كورونا المستجد وصولا لصيف آمن.

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وقال شركس، الأربعاء، بشأن القطاع الصحي في المحافظات إن المستشفيات الميدانية ستكون رافدا لوزارة الصحة وسيبقى استعمالها قائما بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا لوجود فروقات في الخدمات بين إقليم وآخر.



"يجب توسيع رقعة الخدمات الطبية والحكومة جادة بشمول المواطنين بالتغطية الصحية لمعالجة كل الثغرات" وفق شركس.



تلقى أكثر من 377 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في الأردن، فيما حصل ما يزيد عن 118 ألفا على الجرعة الثانية من المطعوم، وفق ما أفاد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الثلاثاء.



وقال المركز في بيان، إن "إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بلغ 377542 شخصا، في حين وصل إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح الواقي من الفيروس إلى 118257 شخصا".



ووصل عدد المسجلين في منصة خصصتها وزارة الصحة لتلقي اللقاح، إلى 1044310 أشخاص، بحسب المركز.



وكان الأردن قد أجاز الاستخدام الطارئ لـ 5 لقاحات مضادة للفيروس وهي: فايزر- بيونتك، وسينوفارم، وأسترازينيكا، وجونسون آند جونسون، وسبوتنيك في.

وتستخدم المملكة حاليا 4 لقاحات هي: فايزر-بيونتك، وسينوفارم، وأسترازينيكا، وسبوتنيك في".



وفي 13 كانون الثاني/يناير 2021، بدأ الأردن حملة تطعيم ضد الفيروس، فيما بدأت عملية التسجيل على المنصة في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2020.