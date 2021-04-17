الصحة: ضرورة إجراء فحوصات لمخالطي الحالات المؤكدة بالفيروس

الوكيل الإخباري-

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دعا استشاري الأوبئة ومساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية غازي شركس، اليوم السبت، المواطنين إلى الحذر وعدم الركون إلى هبوط المنحنى الوبائي.وشدد على ضرورة إجراء فحص "بي سي آر" لجميع من يخالط حالات مؤكدة أو شديدة الاحتمال للإصابة بفيروس كوفيد-19 ومن تظهر لديهم أعراض.وقال شركس، إن "الفحص متوفر عن طريق فرق التقصي الجوالة والمراكز الثابتة والمستشفيات والمختبرات".ودعا كل من تحتمل إصابته إلى عزل نفسه قبل أن تظهر نتيجته تجنبا لعدوى الآخرين.كما شدد على ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية والتسجيل على المنصة لتلقي المطعوم وعدم التخلف عن موعد التطعيم حيث ستساعد هذه الإجراءات على مزيد من الاستقرار في الوضع الوبائي.