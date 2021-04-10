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السبت، 10-04-2021 06:35 م

الصحة: علاجات مرضى الضغط والأدوية البديلة متوفرة

وزارة الصحة 2)


الوكيل الاخباري - اكدت وزارة الصحة أن جميع أدوية علاجات مرضى الضغط والأدوية البديلة متوفرة في المستودعات المركزية التابعة لها وبكميات كبيرة.
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وبينت الوزارة في ردها على ما نشر حول نقص بعض علاجات الضغط، تحت عنوان " عاجل الناس تعاني من نقص الادوية في المستشفيات ..و وزارة الصحة خارج التغطية" بأن علاجات الامراض المزمنة خاصة أدوية الضغط متوفر في المستودعات وجميع مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ودون انقطاع.

وتنوه الوزارة إلى ان صرف تلك العلاجات والعلاج البديل يكون من خلال وصفة طبية من الطبيب المختص، لمن يحملون تأمينا صحيا أو بطاقة أمراض مزمنة، إذ أن العلاج لا ينقطع لهذه الفئة، فترة التزويد من المستودعات الرئيسية إلى الصيدلية في المركز الصحي أو المستشفى وقد يحصل التأخير في التوريد لمدة محدودة واستثنائية في بعض الأماكن لظروف تنسيقية.

 




 

 


 

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