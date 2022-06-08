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الأربعاء، 08-06-2022 04:48 م

الصحة: عمليات الأنف والأذن والحنجرة تُجرى بأعلى مستوياتها

وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - افتتحت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية، الدكتورة إلهام خريسات، مندوبة عن وزير الصحة، الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الأردني العاشر للجمعية الأردنية للأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق، والمؤتمر الدولي الثالث عشر للجمعية العربية للأنف.

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وقالت خريسات إن العمليات الجراحية في اختصاص الأنف والأذن والحنجرة تُجرى بأعلى مستوياتها في مستشفيات وزارة الصحة.


وأضافت، خلال افتتاح المؤتمر، أن الوزارة حققت نقلة نوعية في زيادة أعداد أطباء الاختصاص ذوي الكفاءة على المستويين الأكاديمي والطبي، كما اهتمت بزيادة أعداد المقيمين في برامج الإقامة في اختصاص الأنف والأذن والحنجرة في مستشفياتها التعليمية، ما ينعكس إيجاباً على برامج تعليم وتدريب الكوادر الطبية المتخصصة في هذا المجال.


وأشارت إلى أن المملكة تحتل مكانة متقدمة في اختصاص الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق، نظراً للكفاءات الطبية والعلمية المرموقة التي تعمل في القطاع الطبي الأردني، سواء كانت في وزارة الصحة، أو في الخدمات الطبية الملكية، أو في الجامعات الأردنية، أو في مركز الحسين للسرطان، أو في مستشفيات القطاع الخاص.


وبينت خريسات أن أعداد العمليات المبرمجة في مستشفيات الوزارة، لا سيما في مستشفى الجراحة والجراحات التخصصية في مستشفيات البشير، والمجهزة بالأجهزة الطبية الحديثة للتشخيص وإجراء العمليات الجراحية للحالات المرضية التي تستدعي التداخلات الجراحية المتقدمة، بلغت حوالي 2000 عملية خلال عام 2021.


 




 

 


 

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