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الثلاثاء، 20-09-2022 11:18 م

الصحة: عودة العمل تدريجياً بمستشفى الملكة رانيا بعد حريق محدود

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - قال مدير الشؤون الفنية والمستشفيات في وزارة الصحة الدكتور عماد أبو يقين، إنه تم إخلاء أقسام مستشفى الملكة رانيا العبدالله في لواء البترا مساء اليوم الثلاثاء احترازياً، وذلك للتعامل مع حريق شب في بنك الدم، مؤكداً أن العمل بدأ يعود تدريجياً في المستشفى.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تماساً كهربائياً وقع مساء الثلاثاء في ثلاجة بنك الدم في مستشفى الملكة رانيا العبدالله، أدى إلى حدوث حريق محدود في بنك الدم.

وبين أنه عند انطلاق جهاز إنذار كواشف الحريق تم تبليغ كوادر الدفاع المدني والذي توجه فورا إلى المستشفى وقام بإخماد الحريق.

وأكد أنه يتم الآن التعامل مع تبعات الحريق والأضرار التي نتجت عنه لإعادة العمل كما كان، مشيراً إلى أن اثنين من الكوادر الصحية تعرضوا لضيق في التنفس نتيجة استنشاق الدخان وحالتهم الصحية جيدة.

وذكر أن قسم الإسعاف والطوارئ لم ينقطع عن العمل، واستمر في تقديم الخدمات للمراجعين.

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