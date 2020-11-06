الصحة: فحص جديد للتفرقة بين كورونا والإنفلونزا

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان





كشف مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور وائل الهياجنة، الجمعة، عن توجه الأردن لشراء فحص سريع للتفرقة بين فيروس كورونا المستجد والإنفلونزا الموسمية (Rapid antigen)، وتظهر نتيجته خلال 10-15 دقيقة.وأضاف أن الفحص عبارة عن مسحة تؤخذ من الأنف، ويتم وضع العينة مع مادة خاصة على شريحة صغيرة سهلة التنقل والحركة، وتظهر نتيجة الفحص إيجابي أو سلبي خلال 10-15 دقيقة"، مبيناً أن دقة الفحص الجديد تقترب من دقة فحص (PCR).وأوضح الهياجنة أن هذا الفحص مرن، ويمكن وضعه في العيادات أو أقسام الطوارئ، ومن أهم أهدافه أنه يساهم في حماية الكوادر الطبية؛ كونها الأكثر عرضة للإصابة، ويمكنها من إجراء الفحص سريعاً فور ظهور أعراض للفيروس.كما "يسهل الفحص الجديد عملية تصنيف المرضى في هذه الأقسام سريعاً إلى غرف العزل في حال ظهرت نتيجة الشخص "إيجابي" أو إلى القسم المختص في حال كانت النتيجة "سلبية" وفق الهياجنة.وأشار الهياجنة إلى أن "هذا الفحص يخفض وقت انتظار المسافرين القادمين عبر المطار بشكل كبير، كما يخفف الاختلاط والتجمعات التي قد تحدث جراء انتظار نتيجة الفحص".