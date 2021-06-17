الصحة في صدد تنفيذ دراسة لمعرفة نسبة المناعة المجتمعية

الوكيل الإخباري - تشرع وزارة الصحة تموز المقبل بتنفيذ دراسة لمعرفة نسبة المناعة المجتمعية عند المواطنين.



وقالت مصادر في وزارة الصحة إن فريقا سينفذ الدراسة بعد مرور قرابة 15 شهرا على التعامل مع جائحة كورونا،مبينة أن خطة الدراسة، تعتمد على تشكيل فريق سيباشر بإعدادها مطلع الشهر المقبل، اي خلال أسبوعين بالحد الاعلى، مؤكدين أنه ستؤخذ عينات دم من 7 الى 8 آلاف مواطن لم يتلقوا أيا من مطاعيم كورونا.



وحسب المصادر ذاتها، فان حملة الحصول على العينات، ستكون عشوائية وستغطي المحافظات، وستخضع لفحص الاجساد المضادة، وفي ضوء ذلك، ستحدد المؤشرات الاولية لمستوى مناعة المواطنين.



وفي هذا الصدد، قال مدير المختبرات المركزية في الوزارة، انه جرى رسم خطة عمل لتنفيذ الدراسة، موضحا ان هناك كوارد طبية وتمريضية ومخبرية، ستعدها لمعرفة نسبة المناعة المجتمعية.



ويأتي اجراء الدراسة، في وقت تتضارب فيه التصريحات حول الحالة الوبائية في المملكة، ففي حين يرجح فيه وزير الصحة فراس الهواري والأمين العام للوزارة (حامل ملف كورونا) عادل البلبيسي من احتمالية دخول المملكة ذروة ثالثة للفيروس، لكن حدتها ستكون أقل، فإن خبراء اوبئة، بالاضافة الى وزير الداخلية مازن الفراية، يتحدثون عن التعافي من الجائحة، وينفون احتمالية قدوم هذه الذروة.

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