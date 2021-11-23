الصحة : قد تزداد اصابات كورونا الى 10 الاف اسبوعيا

الوكيل الاخباري - اكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي، بان العالم بدأ يعاني من ارتفاع اصابات كورونا .



وقال في تصريحات صحفية صباح الثلاثاء قد تزداد اعداد اصابات كورونا الاسبوعي الى 10 الاف اصابات نافيا بأن تكون هناك زيادة في الاصابات اليومية بشكل كبير مجددا التاكيد باننا لم نصل الى مرحلة الخطر وقطاعنا الصحي قادر على استيعاب الاصابات .



وبين بان الموجة الثالثة من فيروس كورونا التي يشهدها الأردن حاليا تشبه الموجة الأولى موضحا أن موجة كورونا بالعادة تستمر لمدة 8-9 أسابيع.



وفسّر بأن المنحنى الوبائي للموجة الأولى بدأ بارتفاع تدريجي إلى حد الأسبوع الرابع، “وبعد ذلك بدأ بالقفز في الخامس إلى 20 ألف إصابة، ثم 30 ألف في السادس، وصولا إلى قمة الموجة في الأسبوع السابع بـ 37 ألف”.

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