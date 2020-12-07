الصحة: قد تظهر موجة ثانية من كورونا بالأردن







الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملف كورونا، الدكتور وائل الهياجنة إنه قد تظهر موجة جديدة لفيروس كورونا خلال فترة الشتاء، مؤكدا أنه "لا يمكننا التكهن بذلك".



وقال الهياجنة في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن الاسابيع القليلة القادمة ستعطي جوابا على ذلك.



وأضاف أن ثبات المنحنى الوبائي يعني أن الاعداد اليومية تقترب من بعضها، او النسب الايجابية في ذات المعدل، داعيا الى الالتزام باساليب الوقاية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وترك التجمعات.



وبين الهياجنة، أن ثبات المنحنى لا يعني الاطمئنان والتراخي بل المزيد من الالتزام، وذلك لانخفاض اعداد الاصابات والدخولات الى المستشفى وبالتالي تخفيض عدد الوفيات.



وأكد أن الصحة شفافة في كل شيء، وعندما تقل اعداد الفحوصات فإن ذلك يعلن، والاهم هو نسبة الايجابية في الفحوصات.



وأشار إلى أن اعداد الفحوصات تنخفض لأن أعداد المخالطين انفضت وبالتالي أمر طبيعي أن ينعكس ذلك على عدد الفحوصات اليومية.