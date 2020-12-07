الإثنين 07-12-2020
الوكيل الاخباري

توضيح حكومــي جديد بشأن دعم الخبز

أسعار الذهب الإثنين 7/12/2020

مؤشرات إيجابية لإلغاء الحظر الشامل الجمعة

وزير التنمية يوضح للوكيل تفاصيل الدعم النقدي للفئات المستحقة

وفيات الإثنين 7/12/2020

الزرقاء .. المستشفى الميداني العسكري يبدأ باستقبال مصابي كورونا

ترقب أمر دفاع جديد لتحسين أوضاع الأردنيين

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الإثنين

مدير مستشفى الامير حمزة للوكيل : لدينا 30 مريضا على أجهزة التنفس الصناعي

الملك يفاجئ الطبيب صلاح الدين الطرابشة بإتصال هاتفي

الإثنين، 07-12-2020 11:44 ص

الصحة: قد تظهر موجة ثانية من كورونا بالأردن

11


الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملف كورونا، الدكتور وائل الهياجنة إنه قد تظهر موجة جديدة لفيروس كورونا خلال فترة الشتاء، مؤكدا أنه "لا يمكننا التكهن بذلك".

وقال الهياجنة في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن الاسابيع القليلة القادمة ستعطي جوابا على ذلك.

وأضاف أن ثبات المنحنى الوبائي يعني أن الاعداد اليومية تقترب من بعضها، او النسب الايجابية في ذات المعدل، داعيا الى الالتزام باساليب الوقاية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وترك التجمعات.

وبين الهياجنة، أن ثبات المنحنى لا يعني الاطمئنان والتراخي بل المزيد من الالتزام، وذلك لانخفاض اعداد الاصابات والدخولات الى المستشفى وبالتالي تخفيض عدد الوفيات.

وأكد أن الصحة شفافة في كل شيء، وعندما تقل اعداد الفحوصات فإن ذلك يعلن، والاهم هو نسبة الايجابية في الفحوصات.

وأشار إلى أن اعداد الفحوصات تنخفض لأن أعداد المخالطين انفضت وبالتالي أمر طبيعي أن ينعكس ذلك على عدد الفحوصات اليومية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202014155313996558275

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة النوايسة

320201512550692194206

إعلان هام صادر عن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية

دط

توضيح حكومــي جديد بشأن دعم الخبز

2f042fb7-1c45-41f0-b837-c004dfa667b6

مطالب بدعم صغار التجار جراء كورونا

9202018185535103433814

وزير الماليه يوعز بدفع المستحقات المالية للمقاولين

pic_138953

الحكومة: إجراءات للتخفيف على المواطنين قريبا

أخبار متعلقة
main_image5f882f3580905

الصحة تحذر الأردنيين

af3c1f22a9057addbcadfb974c975ed4-scaled

مجد شويكة تعلن شفاءها من فيروس كورونا

corona_1

ترقب لاعتماد لقاح ضد كورونا وقع الاردن على التزود به قبل 4 أشهر

12

ارتفاع أعداد الأطباء الذين توفوا بسبب كورونا في الأردن

24

توجه حكومي للحد من ارتفاع إصابات كورونا بالأردن

11

الجيش: إنشاء مستشفيات ميدانية جديدة لمرضى كورونا