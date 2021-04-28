الصحة : قرار الغاء حظر التجول الجزئي لا يمكن اتخاذه الان

الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، الأربعاء، إن تخفيف قيود الإغلاق في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد جاء بإلغاء حظر التجول الجمعة في المرحلة الحالية، ولم تُقلص ساعات حظر التجول في باقي الأيام لأنه لا يمكن اتخاذ أكثر من إجراء واحد في الوقت ذاته، فالوضع الوبائي الآن وكل المؤشرات لا تسمح بهذا الأمر، وتوقع بدء الموجة الثالثة خلال شهر ونصف من انتهاء الموجة الثانية.

اضافة اعلان



وأوضح أن أي حظر ولو كان لساعات محدودة يُمكن أن يقلل من نسبة الإصابات بالفيروس، وفي هذا الحظر نحن نبعد الناس عن بعضها البعض، والواقع أن عدد الإصابات انخفضت منذ بدء حظر التجول يوم الجمعة والحظر الجزئي.