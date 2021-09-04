الصحة : قرار بمنح جرعة اللقاح الثالثة بداية الشهر القادم

الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا، د. عادل البلبيسي إن وزارة الصحة تدرس امكانية اعطاء الجرعة الثالثة لمن مضى على تلقيهم الجرعة الثانية اكثر من 7 شهور، مؤكدا في ذات السياق ان الوزارة ستبدأ بالجرعة الثالثة مع بداية الشهر القادم، في حين انها باشرت بإعطائها للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.



وقال البلبيسي في تصريحات صحفية ان دراسات وزارة الصحة تشير الى ان نسبة المناعة بين الاشخاص المطعمين بلغت 92%، في حين ان النسبة بين الاشخاص غير المطعمين بلغت 63% .

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