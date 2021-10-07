الصحة : لا توجه إلى الإغلاقات خلال الفترة القادمة

الوكيل الإخباري - دعا مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس، إلى الإلتزام بسبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد بالمحافظة على التباعد الجسدي وتجنب المصافحة والتقبيل، بظل ارتفاع نسب الفحوصات الإيجابية المتعلقة بالفيروس، مما يتطلب مزيدا من الرقابة.

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وقال شركس في تصريح صحفي إن الوضع الذي يحدد مسارنا الوبائي هو الإلتزام بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد واتباع سبل الوقاية من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي.



"الاغلاقات مسألة غير عملية من فترة طويلة ولا يوجد توجه إلى الإغلاقات "بحسب شركس



وفيما يتعلق بارتفاع أعداد الاصابات وربطها بعدم الالتزام بإجراءات السلامة في مهرجان جرش قال شركس: "قد يكون هناك نوع من المساهمة بذلك ولكن ذلك ليس الخرق الوحيد فهنالك مواطنون يتصرفون وكأن الوباء انتهى رغم أننا ما زلنا بحاجة لوقت للسيطرة".

