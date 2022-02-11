الأحد 13-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

كندا تعلن تطعيم 84% من مواطنيها بلقاح كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات قادمة لإنهاء قيود كورونا في الاردن

الجمعة، 11-02-2022 09:52 م

الصحة : لا صحة لما يتم تداوله عن زيادة رسوم تحويل المرضى في المراكز الصحية

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لما يتم تداوله عن زيادة رسوم تحويل المرضى في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية.

وقالت الوزارة أنه لم يتم زيادة مبلغ رسوم تحويل المرضى بل قامت وبهدف التخفيف على المرضى بزيادة الفترة التي يُغطيها التحويل الذي يصدر من الطبيب العام في المركز الصحي الأولي الى الطبيب الأخصائي في المركز الصحي الشامل أو عيادات الاختصاص في المستشفيات الحكومية من 3 شهور إلى ستة شهور أو أكثر.

وأشارت إلى أن المبلغ الذي كانت تستوفيه الوزارة عن التحويل لفترة 3 أشهر هو ربع دينار، أما الآن فأصبح نصف دينار عن ضعف الفترة  وهي  6 شهور  وذلك تسهيلا على المرضى وللتخفيف عنهم عناء مراجعة الطبيب العام كل 3 شهور.

وأهابت الوزارة في بيانها بتوخي الدقة في نقل المعلومة وضرورة استقائها من مصدرها الرسمي وهو وزارة الصحة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

ff

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

fff

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

main_image620803d608e9c

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

6208038aa46ff

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

ققققصصص-copy-e1633026562203 (1)

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

أخبار متعلقة
هواري

وزير الصحة يوعز بإستيفاء نصف دينار عند التحويل لطبيب الاختصاص

كورونا الوكيل

أسماء المراكز التي يتوافر فيها مطعوم كورونا يوم الجمعة

M63A0378

الهواري: ارتفاع عدد اصابات كورونا كان متوقعاً

وزارة الصحة

مراكز يتوافر فيها مطعوم كورونا الثلاثاء - أسماء

وزارة الصحة 2)

مراكز يتوافر فيها مطعوم كورونا الاثنين - أسماء

وزارة التربية والتعليم

تربية المزار الجنوبي تبدأ حملة تطعيم لطلبة المدارس التابعة لها