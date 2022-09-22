الصحة: لا مساس أو تغيير لقيمة بدل الاشتراك بالتأمين الصحي

الوكيل الإخباري - نفت وزارة الصحة وجود أي زيادة مقترحة على نسبة بدل الاشتراك بالتأمين الصحي المدني.

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وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أنّ بدل الاشتراك بالتأمين الصحي الذي يتم اقتطاعه بموجب نظام التأمين الصحي المعمول به يبلغ 3% من الراتب على أن لا يتجاوز مبلغ 30 دينار للعاملين والمتقاعدين، فيما يتم اقتطاع مبلغ 50 دينار للمشتركين من فئة الوزراء والأعيان والنواب ومن هم في حكمهم وشاغلي المجموعة الأولى من الوظائف العليا.



وأكدت الوزارة أنه لا مساس ولا تغيير على قيمة بدل الاشتراك سواء للموظفين او المتقاعدين.



وأكدت الوزارة عدم صحة ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان " 50 دينار شهريا للتأمين الصحي"، وبينت أن التعديل الذي تم مناقشته يتعلق بكيفية تحصيل بدل الاشتراك الذي يترتب على الفئات العليا الأولى الذين لا يتقاضون رواتب تقاعدية والبالغ قيمته 50 دينار شهرياً.



وأشارت الوزارة أنها تعمل حالياً على مراجعة بعض مواد نظام التأمين الصحي لتعديلها بهدف اضافة او توضيح بعض النصوص الواردة في النظام، ليتم ارسال هذه المقترحات لرئاسة الوزراء وديوان التشريع والرأي للمناقشة والسير بإجراءات إقرارها.

