الصحة: لا موانع لأخذ المطعوم إلا الحساسية الشديدة

الوكيل الإخباري - قال مساعد أمين عام وزارة الصحة الدكتور غازي شركس إنه لا يوجد موانع لأخذ المطعوم إلا الحساسية الشديدة لمكونات المطعوم وهي نادرة جدا.



وأكد في منشور توعوي له على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" أن المطعوم يعطى للجميع باستثناء من هم دون 18 سنة والحوامل والمرضعات ومن يخططن للحمل.

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وتابع "عندما يمر 3 اشهر على الأقل من الإصابة بالفيروس يمكن ان يعطى المطعوم للشخص الذي أصيب وتعافى".



وأشار إلى أنه من يتلقى المطعوم لن يكون معديا لمن حوله ولكن عليه الالتزام بالكمامة والتباعد، مؤكدا على أنه لا حاجة لاستعمال المكملات الغذائية كالفيتامينات بعد تلقي المطعوم.



وأوضح "أن المطعوم يكسب من يتلقاه مناعة لـ 6 اشهر على الأقل".



وشدد شركس على أن المناعة الكاملة لا تحصل لمتلقي المطعوم الا بعد مضي أسبوعين فأكثر من تلقي الجرعة الثانية.



ولفت إلى أن من يخالط مصابا بفيروس كورونا أو يشعر بأعراض تجعله يشك بأنه مصاب عليه عزل نفسه فورا واجراء فحص pcr.

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