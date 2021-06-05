الصحة : لا نريد لهذا الأمر أن يعيدنا إلى المربع الأول

الوكيل الاخباري -

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قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إن كافة المؤشرات الوبائية تؤكد خروج الأردن من الموجة الثانية والوضع الوبائي يعود إلى الاستقرار خلال الأسبوعين الماضيين، داعيا إلى ضرورة الحذر من احتمالية الدخول في الموجة الثالثة التي وصفها بالواردة.وأضاف في تصريحات صحفية أن "كافة الأمور تعتمد علينا داخل الأردن أكثر من خارجه أي على المواطنين من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وشهدنا تراخي خلال الاسبوعين الماضيين بتلك الإجراءات؛ إذ كان هنالك تجمعات وعدم التزام بارتداء الكمامة، ولا نريد لهذا الأمر أن يعيدنا إلى المربع الأول. بينما على الوزارة تأمين المطاعيم والتي بدورها توفره بشكل كبير بشتى الطرق والاستراتيجيات، والاقبال كبير خلال الفترة الماضية على أخذ المطاعيم”.