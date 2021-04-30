الصحة : لا يوجد دولة بالعالم بمأمن من أن يدخلها سلالة كورونا الهندية

الوكيل الاخباري -

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قال الدكتور عادل البلبيسي، أمينُ عامِ وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية مسؤول ملف كورونا، إنه لا يوجد دولة بالعالم بمأمن من أن يدخلها فيروس كورونا وسلالاته المتحورة خصوصا السلالة الهنديةمؤكدا أن هناك اجراءات وقائية في الأردن لمنع دخول السلالة إلى أراضيها، حيث تم منع دخول أي شخص غير أردني قادم من الهند إلا بعد مغادرتها لـ 14 يوم الهند إلى بلد آخر، بالإضافة إلى الإجراءات الآخرى.وحول اللقاحات والأجسام المضادة، قال البلبيسي إنه ليس من الضرورة إجراء فحص أجسام مضادة او PCR بعد أخذ المطعوم.