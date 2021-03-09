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الصحة لـ الوكيل : أسترازينيكا يصل الأردن منتصف الشهر الحالي

وفيات الثلاثاء 9/3/2021

الثلاثاء، 09-03-2021 09:19 ص

الصحة لـ الوكيل : أسترازينيكا يصل الأردن منتصف الشهر الحالي

لقاح
أرشيفية


الوكيل الإخباري – خاص - أكد مدير برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة كامل أبو السل أن شحنة لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد ستصل الأردن في منتصف شهر آذار الحالي .
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ولفت أبو السل الثلاثاء ، لـ " الوكيل الإخباري " أن اللقاح يصل بشكل أسبوعي إلى الأردن و بكميات متفاوتة .

وأشار إلى أن وزارة الصحة مستمرة في إعطاء المطاعيم للأردنيين من خلال المنصة المعتمدة لذلك ، تحسباً من انتشار الفيروس.

وأعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء سابقاً، إعطاء الإجازة الطارئة للقاح أسترازينيكا ، والذي يُعد اللقاح الثالث الذي يحصل على الإجازة في الأردن.

 




 

 


 

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