الصحة لـ الوكيل : أسترازينيكا يصل الأردن منتصف الشهر الحالي

الوكيل الإخباري – خاص -

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أكد مدير برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة كامل أبو السل أن شحنة لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد ستصل الأردن في منتصف شهر آذار الحالي .ولفت أبو السل الثلاثاء ، لـ " الوكيل الإخباري " أن اللقاح يصل بشكل أسبوعي إلى الأردن و بكميات متفاوتة .وأشار إلى أن وزارة الصحة مستمرة في إعطاء المطاعيم للأردنيين من خلال المنصة المعتمدة لذلك ، تحسباً من انتشار الفيروس.وأعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء سابقاً، إعطاء الإجازة الطارئة للقاح أسترازينيكا ، والذي يُعد اللقاح الثالث الذي يحصل على الإجازة في الأردن.